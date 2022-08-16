الرقم السري :

138130

شهم جميل ينتشلني من وحدتي إلى السعادة

ما تواصلي على القائمات على هذا الركن إلا سعيا مني حتى أجعل لحياتي معنى. فالأمل لا زال يحذوني أن تكون لي أسرة أبنيها وفق ما أريد وأرضى. ولا زال لدي طموح أن أجد رجلا شهم محبا طيبا مثلي يذلل لي الصعوبات ويضحد لي العقبات. حتى أنعم معه ومن أجله وبه السعادة التي لطالما تقت إليها. إنه الزواج يا سادة، أملي لإي أن استقر إلى جانب من يقدرني ويعزني ويلفني بالحب.

أنا شابة من البليدة، موظفة مستقرة في الـ42من عمري، لم يسبق لي الزواج، طيبة وحنونة جدا، محترمة ومسؤولة. ربة بيت ممتازة بالرغم من إنشغالاتي في الوظيفة، متوسطة القامة. بيضاء البشرة، كل من يعرفني يحترمني ويقدرني.

أريد للنصيب أن يطرق بابي من خلال رجل حنون أريده من إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز50سنة. أقبله مطلقا أو أرملا أسنده ويسندني، وسأسعد بأن أكون أما لأبنائه أعاملهم بالحسنى وطيب الخاطر. كما كل ما أشترطه لأن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138131

التناغم والإحتواء وحياة الرخاء هما مطلبي وبهما الإكتفاء

حمدت الله كثيرا لأنني وجدت باب ألجأ إليه في غمرة حيرتي في مسألة الزواج. ولأنّ ربّ صدفة خير من ألف ميعاد، فقد جمعتني الصّدفة بمركز الأثير وما يقدمه من خدمات متنوعة. ووجدت ضالتي في إعلان بإمكانه أن يعكس أفكاري الواضحة والمقبولة في شروطي الخاصة بالشريك الذي أتمناه متفهما خلوقا. كما أنا شابة من ولاية بومرداس، في الـ40من عمري، موظفة مستقرة في مؤسسة خاصة. جميلة ومحترمة، خمرية البشرة ومتوسطة القامة.

أتمنّى لأن يكون لي حظ مع رجل شهم متفتح من إحدى ولايات الوسط الجزائري، كل ما أتمناه أن يكون جادا ومسؤولا. سنه من 40إلى50سنة، أريده أعزبا ، كما أقبله أرملا بطفل أو طفلين سأكون لهما نعم الأم. وأكثر ما أشترطه أن يكون من سأكمل معه المشوار موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

138132

حتّى لو كنت على مشارف السّبعين سأكون لك قرّة العين

لا أعتقد أنه سيكون لي فرصة أخرى عدا هذه الفرصة التي أعتبرها ثمينة. يمكنني من خلالها أن أضع لبنات حياة طيبة مستقرة أبني من خلالها جسرا من الأمل على أنغام السكينة. فالوحدة التي أحياها كسرت ظهري وجعلتني أهوى الهوينة ولا أجد متنفسا لما أجتره من آلام.

أنا امرأة من الوسط الجزائري، أبلغ من العمر46سنة، مطلقة بدون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، جميلة وطيبة. على قدر كبير من المسؤولية. كما ابتغي أن أجد لنفسي سندا لا يتجاوز الـ70عاما. أعد أن أكون له نعم الزوجة والرفيق، شرطي أن يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد راشدين. وأكثر ما أشترطه أن يتوفر مصدر الرزق الثابث والسكن المستقر لمن سأبني معه حياتي.

الرقم السري :

138133

خمسيني أكمل معه المشوار وأنعم معه بالإستقرار

اسمحولي أن أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان لهذا الفضاء الذّي جعلني اليوم أقف على بعد خطوة من تحقيق أملي. في الظفر بزوج يليق بي وبتطلعاتي وكياني، فأنا إنسانة أ؛مد الله على حسن الأخلاق والنية وصالح القلب. حيث أنني لا أريد سوى أن ابني مستقبلي مع إنسان صادق محترم وجميل يأخذ بيدي. فقررت أن أغتنم فرصة وجود هذا المنبر، وطرقت أبواب صفحة أدم وحواء، ورجائي أن أجد صاحب الحظ والسعادة.

أنا شابة في ال43 من عمري، ابنة الجنوب، وبالتحديد من ولاية ورقلة، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أحظى بــحب كل من حولي وتقديرهم، جميلة ومحترمة بشهادة الجميع، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبول الشكل ومتوسطة القامة.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

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