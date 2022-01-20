شهَر بعديد الأشخاص دون علمهم.. توقيف تيكتوكور في سطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من توقيف صاحب حساب إلكتروني على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك (TIK TOK). لتورطه في عمليات تشهير في حق عديد الأشخاص بعد نشر صور و فيديوهات لهم. أثناء تواجدهم بحديقة التسلية بمدينة سطيف وذلك دون رضاهم أو علمهم أو حتى أذنهم.

العملية أطرها أفراد فرقة مكافحة جرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف. وجاءت بعد خلال رصد حساب إلكتروني مشبوه عبر منصة تيك توك (TIK TOK). يقوم صاحبه بنشر صور و فيديوهات لزوار حديقة التسلية الكائنة وسط المدينة.

ليتم بعد ذلك تسجيل إستياء و تذمرا عميقين بالوسط المحلي. ما جعل أفراد الفرقة يعمدون إلى إطلاق تحريات تقنية بهدف تحديد هوية صاحب الحساب.

وإثر استقبال الفرقة لثمانية شكاوي، تمت مواصلة التحريات مع تحديد مكان تواجد المعني ونوع الوسيلة التي يستغلها. وذلك بفضل تقنيات حديثة عالية الدقة دعمتها مهارات أفراد ذات الفرقة.

ليتم بعد التنسيق مع النيابة المحلية واستصدار إذن من النيابة المحلية بتمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيه بإقليم بلدية بيضاء برج.

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وتمت مصادرة هاتفه الذكي الذي كشفت عملية التفتيش الالكتروني التي تمت بدورها. بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف عن تواجد أزيد من 2700 صورة لأشخاص. بحديقة التسلية وسط المدينة سطيف، ليتم على الفور تحويله وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.

بعد استكمالها للإجراءات القانونية، أعدت ضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص. بالتقاط ونقل ونشر صور دون إذنهم أو رضاهم ووضعها في متناول الجمهور. مع نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي tiktok أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام. أحيل بموجبه وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.