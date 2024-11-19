شياخة: “تعلمت الكثير في تربص الخضر”

نوّه مهاجم نادي كوبنهاغن الدنماركي، أمين شياخة، بتجربته الأولى مع “الخضر”، والتي وصفها بـ “التجربة المذهلة” التي تعلم فيها الكثير.

وكان شياخة، قد سجّل حضوره لأول مرة في المنتخب بمناسبة التربص الذي اختتم أول أمس. بمواجهة ليبيريا، وهو الذي شارك قبلها بديلا في مواجهة غينيا الاستوائية، ضمن تصفيات “كان” 2025.

وفي منشور أطلقه اليوم الثلاثاء، على حسابه عبر “أنستغرام” قال شياخة: “يا لها من تجربة مذهلة مررت بها هذا الأسبوع، كان الانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري أحد أحلامي دائمًا.”

وواصل مهاجم كوبنهاغن: “لقد كان شرفًا لي أن أشارك لأول مرة وكان حلمًا يتحقق. لحظة لن أنساها أبدًا، لقد تعلمت الكثير طوال هذا الأسبوع وقابلت الكثير من الأشخاص الرائعين”.

قبل أن يشكر شياخة، عائلته التي رافقته إلى الجزائر، ومشاركته هذه اللحظة الجميلة، وختم: “أود أيضا شكر الجماهير الجزائرية على ترحيبها الرائع.. أحبكم جميعا”.