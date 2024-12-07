شياخة وكوبنهاغن يقتربان من نصف نهائي كأس الدنمارك

ساهم المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، في عودة ناديه أف سي كوبنهاغن، بنصف تأشيرة “المربع الذهبي” لمنافسة كأس الدنمارك.

وحقق كوبنهاغن، مساء اليوم السبت، انتصارا رائعا أمام مضيفه كولدينغ. استقر على نتيجة 1-3. في ذهاب ربع نهائي الكأس. قبل موقعة الإياب المقررة منتصف ديسمبر الجاري.

وشارك مهاجم “الخضر” بديلا، بداية من الدقيقة 58، حينما كان ناديه متقدما بثنائية نظيفة، وبحلول الدقيقة 76. ترك شياخة، بصمته في اللقاء بعد متابعته ضربة جزاء ضيعها زميله. مُسجّلا بذلك ثالث الأهداف. قبل أن يُقلّص المنافس النتيجة بعدها بـ 4 دقائق.

ويعتبر هذا الهدف الأول من نوعه لشياخة، رفقة أكابر كوبنهاغن، على الصعيد المحلي. بعدما كان قد سجّل هدفين في دوري المؤتمر الأوروبي. مقابل 3 أهداف مع تشكيلة أقل من 19 سنة في 6 مشاركات.