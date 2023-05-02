شيبا مدرب المغرب: “الصراع سيكون قويا على بطاقات المونديال”

أكد مدرب منتخب المغرب، لأقل من 17 سنة سعيد شيبا، بأن التأهل إلى مونديال البيرو، لذات الفئة خلال كأس إفريقيا المقامة حاليا بالجزائر، سيكون صعبا وقويا في آن واحد.

وفي ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء، عشية لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية لـ “كان” الجزائر، المرتقب غدا أمام نيجيريا. قال شيبا: “الحظوظ قائمة لكل المنتخبات ولا يمكن وضع قائمة محصورة”.

مضيفا: “القائمة ستكون موسعة وتضم 5 إلى 6 منتخبات قوية، في صورة السنغال وجنوب إفريقيا ومالي ونيجيري”.

وختم التقني المغربي: “أتوقع بعض المفاجآت طبعا، ولكن الصراع سيكون قويا على بطاقات المونديال الأربعة”.