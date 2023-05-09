شيبا مدرب المغرب: “مباراة الغد أمام الجزائر مختلفة عن نهائي كأس العرب”

أكد مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، بأن مباراة الغد، أمام المنتخب الجزائري، تختلف عن نهائي البطولة العربية لذات الفئة، الذي جمع المنتخبان الصيف الماضي.

ويرتقب أن يلتقي المنتخب الوطني، ونظيره المغربي، غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، بداية من الساعة الـ 20:00.

وقال شيبا في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء. إن لقاء “الكان” يختلف عن نهائي كأس العرب، مضيفا: “الأمور مختلفة في العديد من النقاط، بمن فيها تغيّر تشكيلة المنتخبين وفومة كل واحد منهما”.

كما رفض التقني المغربي، إعطاء لقاء الغد طابعا ثأريا من خسارة نهائي الكأس العربية أمام المنتخب الجزائري. وعلق قائلا: “هدفنا التأطير وليس الثأر من الهزيمة، الشبان هنا للتعلم والتكوين والمشاركة في المونديال.. الهزيمة السابقة لن تؤثر على معنوياتنا.”