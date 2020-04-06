شيتور: تسخير 6 جامعات لتشخيص كورونا بالتنسيق مع معهد باستور

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أنه تم تسخير 6 جامعات، لإنجاز شرائط تحاليل كشف كورونا في ظرف ساعات.

وفي الزيارة التي قادته رفقة وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، للوقوف على مشاريع البحث العلمي لمواجهة كورونا، أكد شيتور أنه لأول مرة نشهد تنسيقا بين التعليم العالي والصناعة، حيث تم شيتور تسخير 6 جامعات تقوم بتشخيص فيروس كورونا بالتنسيق مع معهد باستور.

وأضاف شيتور، أن 300 الف طالب يتخرجون سنويا من الجامعة الجزائرية.

وأكد وزير التعليم العالي أن خريجو الجامعة استطاعوا خلق نماذج علمية يفتخر بها منذ انطلاق أزمة كورونا.

وأشار شيتور أن الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال العلمي والتكنولوجي، وأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات لتتمكن الكفاءة من تفجير قدراتها.

وأضاف الوزير “نظن ان الشيء الكبير الذي كنا نستورده سنوققفه ما دمنا نستطيع خلق الثروة”.

وأفاد شيتور أنه تم إبلاغ الطلبة أن تكون أطروحات التخرج تتماشى مع متطلبات المجتمع، حتى تتجه من الجامعة الى التصنيع في السوق.

وأورد الوزير أن 25 بالمئة من المواد المستوردة نستطيع صناعتها في الجزائر، وهو ما فعله وباء كورونا بالجزائر، حيث أظهر أننا قادرون على الاختراع والانجاز في مدة قصيرة.