شيتور: مجازر 8 ماي 1945 جرائم ضدّ الإنسانية

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، إنّ مسيرات 8 ماي 1945 السلمية المقموعة بالدم، في الحقبة الاستعمارية، لا يمكن تصنيفها، في أيامنا هذه، إلا كجرائم ضدّ الإنسانية.

وجاءت رسالة شيتور، بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945، التي اقترفها الاستعمار الفرنسي.

وقال شيتور “في الوقت الذي كان جزائريون يدفعون ضريبة الدم عن فرنسا الاستعمارية، كان بالمقابل إخوانهم يذبحون في الجزائر، من قبل الجيش الفرنسي المحتل، عندما قاموا بتنظيم مظاهرات سلمية بكلّ من سطيف، وقالمة وخرّاطة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 45.000 شهيد بطريقة وحشية من طرف الجيش الفرنسي”.

ووقف الوزير وقفة إجلال وإكبار أمام كل ضحايا هذه المجازر، الذين سقطوا دفاعا عن الوطن.

وأضاف شيتور “ننحني أمام الأرواح الطاهرة لضحايا هذه المجازر في هذه الذكرى، وتبقى هذه اللحظة راسخة في تاريخ بلادنا كمحطّة من محطات الكفاح الطويل لشعبنا لاسترجاع حريّته، ويسجّل التاريخ على أنّها كانت مرحلة هامة لاندلاع الثورة المباركة لاستعادة الاستقلال الوطني، الذي سمح لنا أن نعيش، اليوم، في كنف الحرّية”.

وأضاف “إذا كان جدير بنا أن نستلهم من تضحياتهم الجسام، فإنّه من الأجدر بنا أن نبيّن مدى أحقيتنا لهذه التضحيات لبناء جزائر جديدة، وذلك بالسعي دوما لكسب المعرفة وتمكين بلادنا من تبوأ المكانة التي تستحقها بين الأمم”.