شيتور: نحو إنشاء معهد للإنتقال الطاقوي

أعلن وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، عن مشروع إنشاء معهد مخصص للانتقال الطاقوي.

وسيكون المعهد مخصص لتكوين النخبة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإنتقال الطاقوي في الجزائر.

وجاء تصريح الوزير خلال مشاركته في الطبعة 11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بوهران، عبر شريط فيديو تم بثه خلال برنامج المحاضرات الخاص بالصالون.

وأشار الوزير إلى أنه، يتوجب إعلام المواطنين بأن الإنتقال الطاقوي أصبح حتمية، مضيفا أن تكوين نخبة قادرة على مرافقة هذا الانتقال هو أحسن إستثمار.

وكشف في سياق آخر، أن الجزائر تستغل طاقاتها الحفرية بشكل مفرط، حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي للبترول 65 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، في حين إستهلاك الغاز فلا يقل عن 800 مليون متر مكعب أسبوعيا.

وأكد شيتور، أن تحويل نظام تشغيل السيارات إلى غاز البترول المميع/وقود بات أمرا حتميا لتقليل إستهلاك الطاقة في مجال النقل.

وأشار إلى أن إمكانية وضع خطة لتطوير الهيدروجين الأخضر، يجعل الجزائر تتماشى مع التقدم المحرز في العالم.