شيتور يتباحث مع عدة وزارات لوضع نموذج طاقوي في آفاق 2030

ترأس وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، إجتماعا خصص لوضع نموذج طاقوي في آفاق 2030.

وأفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع ضم ممثلي العديد من الوزارات خصص لوضع نموذج طاقوي في آفاق 2030.

وأضاف البيان، أن الإجتماع تضمّن التفكير في نموذج طاقوي وطني في آفاق 2030 وعرض التجارب العالمية في مجال اللجوء الى الموارد المستدامة.

وقالت الوزارة، أن الإستراتيجية الطاقوية الوطنية أفق 2030 سترتكز حول معاينة الإحتياطات من الطاقة وتطور الإنتاج والإستهلاك الطاقويين.

و سيأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار التحولات التي شهدها العالم حتى تكون الجزائر مواكبة للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

وأضاف البيان، أن النموذج الطاقوي المعتاد يؤدي إلى التبذير، هو ما يتسبب في مشاكل سيواجهها البلد خلال عشر سنوات.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة الإختيار بين التصدير والإستيراد، من أجل تصميم نموذج تحول طاقوي جديد طموح ويتسم بالمرونة.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل بغية ايجاد حلول وجمع معلومات موثوقة.