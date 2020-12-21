شيخي: تصرفات الماضي أضرت بالجزائر والرئيس مصمم على بناء جمهورية جديدة

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي أن تصرفات الماضي أضرت بالجزائر كوطن وبالمواطن الجزائري.

وفي هذا السياق قال شيخي أن رئيس الجمهورية مصمم على إعادة بناء الجمهورية جديدة والتي تركز على بناء وتكوين المواطن الصالح.

وفي حديثه عن مسالف الأرشيف قال شيخي أن هذا الملف ليس ضمن ملف الذاكرة، وإلى غاية الأن تم تعيين شخصين من الطرفين الجزائري والفرنسي لدراسة هذا الملف، وتهيئة الظروف والأرضية.

وأكد شيخي أن فرنسا لم تمنح بعد الرقم النهائي للجزائر عود عدد جماجم الشهداء وأبطال المقاومة الموجودة لديها، مؤكدا بان ملف الأرشيف هو ملف صعب ومعقد