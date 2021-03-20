شيخي حول الذاكرة: الفرنسيون كتبوا ما يريدون بنظرة لائكية

تحدث مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالذاكرة عبد المجيد شيخي، اليوم السبت، على التاريخ الجزائري، مشيرا إلى إن بعض الجزائريين يعتبرون إنه مزور.

وأوضح شيخي، من بسكرة، إن الفرنسيين كتبوا تاريخهم بأياديهم على مراحل.

وأورد ذات المسؤول: “الفرنسيون كتبوا ما يريدون، حيث قاموا بكتابة التاريخ بنظرة لائكية للظروف آنذاك”.

وأضاف شيخي، إن فرنسا قتلت كل من يقرأ ويكتب، خلال الـ30 سنة الأولى من الاحتلال.

وتابع إنه قد تم تحييد دور الزواية وجمعية العلماء المسلمين، في فترة الإستعمار.

ودعا شيخي، إلى صياغة جديدة للتاريخ، دون إنكار جهد اي أحد قائلا: “نريد علاقات متوازنة مع جميع الدول التي تريد التعامل معنا”.

وأشار شيخي، إلى إن الجزائر عرفت الأديان الثلالثة ووحدها الاسلام.

مؤكدا إن الذاكرة الوطنية هي التي تعيدنا لبناء الجزائر وليس التناحر.