شيخ عمره 83 سنة يهرب أربعة آلاف حبة إكستازي داخل مجسم الكعبة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجُنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً لشيخ طاعن في السن يبلغ من العمر 83 سنة “ب.م”، أدخل من فرنسا إلى الجزائر حوالي 4900 قرص من نوع إكستازي. كانت مخبّأة بإحكام داخل مجسم الكعبة الشريفة .

المتهم تم توقيفه بميناء الجزائر العاصمة من طرف مصالح الأمن، بعد تفتيشه من طرف مصالح الجمارك التي عثرت بحوزته على 4900 قرص من نوع إكستازي، كانت مخبّاة بإحكام داخل مجسّم الكعبة الشريفة.

ولدى مثوله أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجُنح بسيدي امحمد، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، وجِّهَت له جنحة حيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح بأنه يعمل تاجرَ “كابة” منذ سنة 1960، من فرنسا إلى الجزائر، ولم يرتكب أي جريمة، ولم يخُن وطنه، وأنه غير مسبوق قضائياً، وليس لديه أي علم بتلك المؤثرات العقلية، وشريكه في العمل المدعو “ع.م” هو صاحب الحقيبة التي كان بداخها مجسّم الكعبة.

فيما رافعت هيئة دفاعه بأن موكلها مجاهد ومعطوب حرب وليس لديه أي علاقة بتلك المؤثرات العقلية. والأمر يتعلق بشكوى كيديّة بغرض الانتقام منه من طرف شريكه في العمل، ملتمساً إفادته بالبراءة.