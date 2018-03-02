شيخ عمره 99 سنة يُحطم الرقم القياسي العالمي في السباحة !

حطم سباح الاسترالي جورج كورونيس يبلغ من العمر 99 عاما الرقم القياسي العالمي في 50 متر سباحة حرة في الفئة العمرية من 100 و104 سنة، بتوقيت 56.12 ثانية.

وشارك السباح، الذي سيتم 100 عام الشهر المقبل في مسابقة رسمية لتسجيل رقم قياسي جديد في كوينزلاند باستراليا.

يشار إلى أن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم السباح البريطاني جون هاريسون، بزمن دقيقة و31.19 ثانية، وقعه عام 2014.

وقال الرياضي العجوز بأنه يحق له المشاركة في سباق آخر لتسجيل رقم قياسي جديد بعد بلوغه المائة، مضيفا:”سعيد جدا وكذلك كل العالم بهاته النتيجة”.