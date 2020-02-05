شيعلي: الحكومة ستدرس تجريم المتسببين في حوادث المرور

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، أن الحكومة تعتزم إتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور.

وقال شيعلي، أمس الثلاثاء خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة، أن الإجراءات ستكون من خلال تجريم هذه الظاهرة.

وأضاف شيعلي ” سنتخذ على مستوى الحكومة في غضون شهر إلى شهرين اجراءات قاسية ضد كل من تسبب في موت المسافرين أو الراجلين”.

وأكد ” أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته مجرما، في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث”.

كما أشار شيعلي أن هذه الإجراءات تهدف إلى “وضع حد لإرهاب الطرقات الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين”.

وقال الوزير “بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من أجل ربح بعض الوقت من السفر”. وأضاف “لا يفكرون في العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من قتلى وجرحى”.