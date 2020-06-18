شيعلي: تطوير شبكة السكك الحديدية سيكون بصفة متوازية مع تطوير الطرقات

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، أنه من الضروري تطوير شبكة السكك الحديدية بصفة متوازية مع تطوير شبكة الطرقات لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني.

وجاء هذا خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017.

وأضاف الوزير أن شبكات السكك الحديدية وشبكات الطرقات “يجب أن تكون متكاملة فيما بينها سواء من حيث الإنجاز أو من حيث ربطها لمختلف مناطق الوطن وهذا لخدمة اقتصاد وتنمية متجانسين”.

وأوضح الوزير بخصوص إعادة تقييم المشاريع، أنه في بعض الحالات تكون الدراسات التقنية في غير محلها، لكن في حالات أخرى يتم تقييم المشاريع بأقل تقدير للاستفادة من الموافقة.

وأضاف الوزير: “لكن يتم مراجعة التقديرات مع مرحلة الإنجاز لأن المعطيات الأولية لا تتناسب مع الواقع، ما أدى الى تفاقم مسألة إعادة التقييم”.

و قال شيعلي أن هذه المسألة عرفت تراجعا في السنوات الأخيرة، وأن الوزارة ستعمل على تقليصها أكثر فأكثر وهذا بطلب إجراء دراسات أكثر قربا من الواقع.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2017، استفاد القطاع في إطار ميزانية التجهيز لـ 2017 من49.29 مليار دينار كرخصة برنامج برنامج جديد وإعادة تقييم.

كما إستفاد اعتمادات الدفع من 288.71 مليار دينار.

وأشار الوزير، إلى أن معدل استهلاك اعتمادات الدفع بلغ 275.01 مليار دينار، أي 96 بالمائة.