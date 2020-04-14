شيعلي لمديريات الأشغال العمومية والنقل: تسديد المخلفات المالية للمؤسسات دون تأخير

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، في إجتماع مع مديريات الأشغال العمومية والنقل ببعض ولايات الوطن، على ضرورة تسديد المخلفات المالية للمؤسسات دون تأخير.

وقال شيعلي، اليوم الثلاثاء في إجتماع مع مديريات قطاعه بتقنية الاتصال عن بعد، أنه يتعين تسديد المخلفات المالية للمؤسسات دون تأخير خاصة تلك التي أنجزت الأشغال المطلوبة منها.

كما وتطرق شيعلي في الاجتماع ايضا إلى ضرورة التحضير لفترة مابعد الحجر الصحي وفق مخططات عملية مدروسة وعقلانية، مع واجب مراعاة المحافظة على الموارد المالية.

وقدم الوزير خلال هذا الإجتماع جملة من التوجيهات والتعليمات التي تخص الاهتمام بمناطق الظل والنائية تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهوريةوالقضاء على النقاط السوداء.