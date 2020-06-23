شيعلي: مشروع الميناء التجاري بشرشال سيعرض على الحكومة قريبا

قال وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، اليوم الثلاثاء من تيبازة، إنّ مصالحه “ستعرض مشروع ميناء التجاري للوسط الحمدانية بشرشال على الحكومة من أجل إعادة دراسته”.

وأوضح الوزير، نقلا عن الإذاعة الوطنية، أنه “سيتم لاحقا دراسة مشروع الميناء التجاري للوسط، الذي وقع الاختيار في وقت سابق على منطقة الحمدانية شرقي شرشال لاحتضانه من قبل الحكومة واتخاذ قرار بشأنه.

وأشار شيعلي في ذات السياق أنه “سيتم إعادة دارسة ملف المشروع بجميع جوانبه بما فيها الاقتصادية و الاجتماعية و الإستراتيجية ومدى تأثيره على قطاع الفلاحة”.

كما أبرز أنه مشروع ضخم يتطلب هياكل عديدة و كبيرة على غرار خط السكة الحديدية و طرق سريعة إلى غيرها من المنشآت الأخرى.

وبخصوص مشروع الطريق طولي و يحتوي على 7 منشآت فنية، أكد الوزير شيعلي على ضرورة المراقبة الأسبوعية لسير الأشغال الطريق السريع الاجتنابي لمدينة شرشال الذي يمتد على مسافة أزيد من 18 كلم حيث يسجل المشروع تأخرا في الإنجاز.

كما أبدى إنشغاله من عدم التزام مقاولات الإنجاز بآجال تسليم المشروع المتوقعة شهر نوفمبر القادم، حيث يعرف حاليا نسبة تقدم تقدر بـ 98 بالمائة.

وأضاف أن المشروع سجل تأخرا بخصوص شطر يقدر بـ 1300 متر منها جسر عملاق يسمح باجتناب مدينة سيدي غيلاس.

وقال الوزير، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وفقا للأولويات فيما يتعلق باستكمال أشغال مشروع الطريق السريع “البحري-السياحي” إلى غاية مدينة الداموس على الحدود مع ولاية الشلف.

وشدد في هذا السياق على ضرورة التوجه نحو مناطق الظل و فك العزلة على المواطنين و المناطق المهمشة مبرزا أنها عملية وغير مكلفة ماليا، إلا أن لها آثار اجتماعية كبيرة على المواطنين.