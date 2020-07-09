شيعلي يأمر بتسليم مشروع الجسر الذي يربط منطقة حوش المسعودي ومدخل المدية قريبا

أعطى وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، تعليمات صارمة لشركة سابتا المكلفة بإنجاز مشروع الجسر الذي يربط منطقة حوش المسعودي و المدخل الشمالي لمدينة المدية.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية المدية عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن زيارة الوزير اليوم لولاية المدية كانت فجائية، لمضاعفة الجهود من أجل تسليم الشطر قبل الدخول الإجتماعي المقبل.

وكان وزير الأشغال العمومية مرفوقا بوالي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث عاين سير الأشغال ووقف على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى المشروع يوم 18 جوان 2020.