شيعلي يأمر بتسليم مشروع الجسر الذي يربط منطقة حوش المسعودي ومدخل المدية قريبا

الوطني
  • -
  • 0
شيعلي يأمر بتسليم مشروع الجسر الذي يربط منطقة حوش المسعودي ومدخل المدية قريبا
بقلم أمينة داودي

أعطى وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، تعليمات صارمة لشركة سابتا المكلفة بإنجاز مشروع الجسر الذي يربط منطقة حوش المسعودي و المدخل الشمالي لمدينة المدية.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية المدية عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن زيارة الوزير اليوم لولاية المدية كانت فجائية، لمضاعفة الجهود من أجل تسليم الشطر قبل الدخول الإجتماعي المقبل.
وكان وزير الأشغال العمومية مرفوقا بوالي الولاية و رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث عاين سير الأشغال ووقف على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى المشروع يوم 18 جوان 2020.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=850276

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com