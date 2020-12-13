شيوخ وعلماء الزوايا والمدارس الدينية بأدرار يستنكرون تطبيع المغرب لعلاقاته مع الكيان الصهيوني

عبر شيوخ وعلماء الزوايا والمدارس الدينية بمنطقة أدرار وبعض المشائخ من خارج الولاية، عن رفضهم واستنكارهم لتطبيع العلاقات بين المغرب الكيان الصهيوني.

واستهل الشيوخ بيانهم بآيات من القرآن الكريم،قال تعالى:” يا أيها الذين آمنوا لا تلجوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بغض ومن يتولهم منكم فإليه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين (51) فترى الذين في قلوبهم مرض يسار غون فيهم يقولون نشی أن تصيبنا ڈائر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندير فيصبحوا على ما أسژوا في أنفسهم ئاډمين (52) ” سورة المائدة”

ورفض الشيوخ، في بيان لهم، ما أقدمت عليه بعض الحكومات العربية و”بالأخص حكومة إخوتنا في الدين والجغرافيا والتاريخ في المملكة المغربية الشقيقة، من الارتماء في حضن الاحتلال الصهيوني، وإعلان التطبيع والولاء لمن قتلوا شعبنا واحتلوا أرضنا ودنسوا مقدساتنا العربية الاسلامية من بني صهيون، ومن لف لفافهم وانتهج مذهبهم”.

قبل أن يضيف المصدر نفسه، بأن هذا الموقف لا ينسجم مع هوية و تاريخ و حضارة شعوبنا العربية والمغاربية، واصفين إياه المخزي والمنيل.

وندد العلماء بهذا التصرف واصفين إياه بـ“الشائن والبغيض”، مؤكدين “حرمته وشناعته مهما كانت الدوافع والمبررات من بعض حكام وأنظمة الدول العربية، ومنها نظام المملكة المغربية الشقيقة”.

وفي الأخير دعت الشيوخ، العلماء وأرباب الفكر والتوجيه لدى كل هذه الدول وخصوصا الأشقاء في المغرب أن يعلنوا رفضهم لهذا التصرف وانحيازهم إلى الحق المشروع للشعوب المظلومة في تقرير مصيرهم،

واسترجاع حقوقهم وهو ما لا يقبل مقايضة ولا مساومة وإن الله على نصرهم القدير، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا و إليه المرجع والمآب.