شَوه وجه صديقه بسكين بسبب حذاء رياضي!

تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثاني من العمر بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح وذلك على خلفية اعتدائه على صديقه بواسطة سكين.

ما سبب في تشوه وجهه وإصابته بجروح خطيرة على مستوى الرقبة والصدر وذلك بسبب مطالبته له بتسديد ثمن حذاء رياضي باعه له.

توقيف المتهم في قضية الحال، جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ب.م” أمام مصالح الأمن.

تفيد أنه تقدم من المتهم من أجل طلب ثمن حذاء رياضي باعه له، غير أن المعني امتنع عن ذلك ودخل معه في مناوشات.

انتهت باعتدائه عليه بواسطة سكين، انهال عليه به ليصيبه بجروح خطيرة على مستوى الوجه والرقبة والصدر.

حيث تحصل بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 21 يوما.

وقدم دفاع الضحية صورا تظهر بشاعة الاعتداء الذي تعرض له موكله، وأكد أن المتهم مسبوق قضائيا في عدة قضايا.

وأنه خلال ارتكابه لجريمته في حق موكله كان يردد عبارات توحي لعدائية كبيرة.

منوها أن المتهم كان يريد بفعلته وضع حد لموكله، وطالب بالفصل في الملف بعدم الاختصاص على أساس أن أركان التهمة تشكل جناية.

كما طالب بتعيين خبير لفحص موكله وطالب في ظل ذلك تعويض مؤقت بقيمة 50 مليون سنتيم عن الضرر.

واحتياطيا طالب بتعويض بقيمة مليار سنتيم في حالة عدم أخذ المحكمة بطلباته.

تصريحات المتهم

من جهته المتهم الموقوف أنكر خلال المحاكمة استعمال سكين في اعتدائه على الضحية.

كما أكد أن الضحية هو من بادر بالهجوم عليه بعدما وجه له نطحة رأسية اصابته بجروح على مستوى الذقن، وأنه قام بالرد عليه بدفع.

دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف مستبعدا الطلبات التي تقدم بها دفاع الضحية. واعتبر بالفصل بعدم الاختصاص مبالغ فيه.

وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 دج غرامة مالية. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ مليون دج تعويض للضحية عن الضرر.