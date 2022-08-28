الرقم السري :

138329

صاحبة بيت ومكانة ستكون لك زوجة الدهر

تواصلت معنا سيدة محترمة ذات كياسة بالغة من الجنوب معلنة رغبتها. في أن تكون لها إنطلاقة جديدة على درب الصدق والوفاء. وقد أخبرتنا بكل ثقة عن صدق نيتها في أن يكون لها من يأخذ بيدها من جديد ويسعدها وستكون له نهم زوجة. هي إنسانة تمكنت بفضل الله وعونه من أن تحقق أمالها وتتبوّأ منصبا مرموقا كفل لها أن تحصل على بيت مستقل. تريد يكون لها فيه فصولا لا تنتهي من الود والإحترام المتبادل بعد الطلاق الذي عاشته.

صاحبة إعلاننا هذا في ال57من عمرها، مطلقة ببنت في رعايتها تحيا وسط أهلها وعشيرتها ممن يكنون لها كل التقدير والمحبة، مقبولة الشكل هي وربة بيت ممتازة، عولت أن تبني حياتها من جديد مع إنسان يقدر ما بلغته من نجاحات وتفوق. رجل لا تهمها ولايته بقدر ما تهتم أن يكون صالحا ذو نية طيبة مثلها ، سنّه لا يتجاوز60سنة. تقبله مطلقا أو أرملا، يكون لها العون والسند ويحيا معها في بيتها إلى الأبد.

الرقم السري :

138330

زوجة مقتنعة بالتعدد.. وتريد أن تحية المحبة والود

من ولاية تيارت نحملكم من خلال هذا الركن إلى واحدة من بناتها. أبت إلا أن تشاركنا رغبتها الملحّة في أن تبني بيتها وتحقق رغبتها في الإستقرار. صاحبة إعلاننا هذا تبلغ من العمر45ربيعا، مطلقة بدون أولاد، تجربة روت تفاصيلها بكل مرارة. مشيرة إلا أنه ولولا تمسكها بالصبر والطاعة لما رغبت في ترميم حياتها من جديد.

جميلة ومحترمة، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، تريد أن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله. يكون محترما وجادا، ترعاه وتمنحه ودها وتكون له قرة عين وخير متاع، تفضله من الغرب أو الوسط. عاملا مستقرا، سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أنها تؤمن بمبدأ العدل لمن يمنحها كمقابل العدل والمساواة.

الرقم السري :

138331

بنت القبائل لمن يريد أن يهنأ ويرتاح طول العمر

إلى منطقة القبائل، نعرج لنحمل لكم رغبة حرفية تمتهن الخياطة التي اتصلت بنا وأعربت عن خالص نيتها في أن تكمل مشوار عمرها إلى جانب رجل يصونها ويقدرها ويكون سندها، عزباء في من ال50من عمرها. ذات همّة عالية وخصال طيبة، متوسطة القامة، وجميلة الشكل. سليلة أسرة كريمة ومحافظة، إنسانة ترى أن كينونتها ستزداد رفعة إلى جانب من يحفظ الودّ ويصون العهد.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها، رجل يعي معنى المسؤولية. شرطها أن يكون من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم، و حبذا لو يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

138332

عاصمية في الأربعين تبحث عن الستر وقلب أمين

شابة من الجزائر العاصمة ستكون مسك الختام في مشوارنا هذا، في الأربعين من عمرها، لم يسبق لها الزواج. ماكثة في البيت محترمة وصاحبة أخلاق، بنت شخصيتها بنفسها وتأكدت من أنه لن يصح إلا الصحيح. وأن الزواج هو ستر لكل فتاة، لذا فهي لا تخفي رغبتها في اللقاء برجل، يكون لها السند. شرطها الوحيد أن يكون رجلا شهما حريصا على كيان المرأة وحرمتها. تفضّل أن يكون من ستكمل معه المشوار من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه لا يتجاوز 55 عاما. لا تمانع إن كان أرمل بأولاد، تسعد بالاهتمام بهم لتنال الأجر والثواب. فقط تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه سكن خاصّ.

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