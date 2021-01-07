صاحب محل لبيع المكسرات يحول مستودع مهجور إلى وكر لممارسة الدعارة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر المثمثلة في مقاطعة الوسط للشرطة القضائية الفرقة الجنائية فصيلة المساس بالاداب العامة من القبض على3 أشخاص حولوا مستودعا إلى وكر لممارسة الدعارة بحي العربي بن مهيدي بالعاصمة.

مجريات قضية الحال تعود الى تاريخ 3 جانفي الجاري بعد أن تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها وجود مستودع مهجور بحي العربي مهيدي بالعاصمة يتردد إليه أشخاص غرباء.

و بعد التحقيق و التحريات و حصول على الاذن من وكيل الجمهورية تمت مداهمة المكان من قبل عناصر الامن.

حيث تم توقيف امراة بالغة من العمر 28 سنة ورجل في حالة تلبس بصدد ممارسة الفعل المخل بالحياء.

كما تم إلقاء القبض على صاحب المستودع الذي قام بإقتحامه وتحويله إلى وكرا للممارسة الدعارة.

و بعد مثول المتهمين أمام هيئة محكمة بسيدي أمحمد عشية اليوم بموجب إجراءات المثول الفوري، أمر قاضي الجلسة بإيداعهم الحبس المؤقت.

ووجهت لهم تهم بإغراء الغير على الدعارة واستخدام واستدراج الغير بغرض إرتكاب الدعارة والإغواء على إحتراف الدعارة بالمساعدة و حماية الدعارة.

كما وجه قاضي التحقيق لهم تهمة اقتسام متحصلات دعارة الغير والمساعدة على الدعارة وممارسة الفسق

على أن تتم محاكمتهم الأّسبوع المقبل عن طريق اجراءات المحاكمة عن بعد.