صاحب مزرعة يعثر على طفل مفقود عمره 9 سنوات فيستغله في الأعمال الشاقة!

الضحية كان محل بحث منذ فترة من طرف أهله في عين تموشنت

تحقيقات الدرك تركز على معرفة كيفية انتقال الطفل من مقر إقامته إلى تلمسان

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعمير شرقي ولاية تلمسان، شخصا يمتلك مزرعة فلاحية بضواحي قرية غول يماس عن تهمة تشغيل الأطفال القصر، وهذا بعد تحقيقات معمقة باشرتها فرقة الدرك الوطني بعمير مع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إثر العثور عليه مرميا بضواحي القرية المذكورة وهو في وضع صحي حرج جراء الجوع والبرد.

حيث اتضح من الأبحاث الموسعة في هذه القضية أن الطفل كان مفقودا ومحل بحث لدى ذويه القاطنين بإقليم ولاية عين تموشنت، حيث أثار تواجده بعين المكان شكوكا حول تعرضه لعملية اختطاف بالنظر إلى سنه الصغير وجسمه النحيف.

وخلال توسيع الأبحاث اتضح أن المعني كان قد ضل الطريق، ليقوم صاحب مزرعة بالمنطقة المذكورة باحتضانه وإيوائه طيلة فترة اختفائه بدافع تقديم الحماية له ضد المخاطر، إلا أنه كان يقوم بتشغيله ولم يبلغ عنه قوات الدرك الوطني.

وفي حين غفلة من صاحب المزرعة الذي يقطن بمنطقة برية وله أملاك ذات طابع فلاحي بالمنطقة، فرّ الطفل محاولا العودة إلى ذويه الذين كانوا يعيشون في جحيم طيلة مدة اختفائه.

وعلى إثر هذه الاعترافات الخطيرة أوقفت قوات الدرك المشتبه فيه وقدمته أمام النيابة العامة لمحكمة أولاد الميمون على أساس تشغيل الأطفال القصر في الأعمال الشاقة وعدم التبليغ عن اختفاء طفل قاصر، أين وضع المشتبه فيه تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمته لاحقا.