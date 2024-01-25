صاحب ورشة صينية للبناء مهدد بالحبس بعد تشغيله افارقة بدون رخص

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ لمدير ورشة صينية للبناء قام بتشغيل أفارقة اجانب بدون رخصة.

تفاصيل قضية الحال انطلقت بناء على شكوى من طرف احد الضحايا عامل بورشة البناء بعدما سقط من احد البنايات بضواحي منطقة شراڨة. و أصيب بجروح بليغة على مستوى جسمه ،و تم نقله مباشرة على المستشفى للعلاج.

الأمر الذي أدى به إلى رفع شكوى ضد المتهم الحال بسبب تشغيله بدون رخصة .

المتهم وأثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح وجهة له جنحة تشغيل اجانب بدون رخصة. وجنحة مخالفة الضرب والجرح الخطأ. حيث انكر التهم المنسوبة اليه.

وصرح أنه منح للضحية تعويض عن الضرر الذي اصابه، وعلى ضوء المعطيات الواردة في الجلسة التمس وكيل الجمهورية ضده تسليط العقوبة السالف ذكرها ،مع التماس دفعه 100 الف دج غرامة مالية نافذة. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.