صادرات الإسمنت تصل إلى 42 مليون دولار خلال 2019

عرفت صادرات الجزائر خلال 7 أشهر الاولى من السنة الجارية 2019 من مادة الإسمنت إرتفاعا بما قيمته 42 مليون دولار.

وحسب مديرية الدراسات والإستشراف للجمارك فقد عرفت صادرات الإسمنت الهيدروليكي، بما في ذلك الإسمنت غير المسحوق المسمى الكلنكر تحسنا ملحوظا.

حيث إنتقلت من 5.03 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2018 إلى 42.41 مليون دولار في نفس الفترة من 2019.

وتسعى إلى زيادة صادراتها من الإسمنت إلى 500 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما توقعت وزارة الصناعة والمناجم أن يصل فائض إنتاج الإسمنت إلى ما بين 10 و 15 مليون طن خلال خمس السنوات القادمة.