قرر عبد الحميد صادمي، الإستقالة من منصبه كرئيس لشبيبة القبائل، بعد فترة لم تتعد الشهرين من توليه هذا المنصب.

وأرجع عبد الحميد صادمي، سبب اتخاذه هذا القرار، لعدم تحمله للضغوط الكبيرة التي عاناها طيلة الفترة الماضية من عدة أطراف.

وبعد قرار صادمي بالتنحي عن رئاسة شبيبة القبائل، يسعى مجلس إدارة الفريق لعقد جمعية عامة استثنائية لتعيين رئيس جديد للفريق

وفي هذا الخصوص، عبر رجل الأعمال المغترب شريف ملال، عن رغبته في خلافة صادمي، على رأس شبيبة القبائل.

إلا أن هذا الأخير إشترط فتح رأس مال الشركة، لتوليه رئاسة الفريق، مؤكدا استعداده شراء 70 بالمئة من أسهم الشركة.

كما أكد ملال، في وقت سابق، استعداده لاستثمار 50مليار سنتيم في شبيبة القبائل، لتحقيق مشروع كبيرا يسعى لتجسيده في النادي.