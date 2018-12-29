صادم..بلجيكية تقرر حرق جثة زوجها الجزائري المسلم

في خبر صادم، يتنافى مع عقيدة المسلمين، قررت سيدة بلجيكية، حرق جثة زوجها الجزائري المسلم، عوض دفنها، بتاريخ 05 جانفي 2019.

وحسب ما أكده رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية، في تصريح لـ”النهار أون لاين”، فإن الخبر نزل كالصاعقة على عائلة المتوفي المدعو حمزاوي.

وأوردت العائلة، أن زوجة الضحية، المدعوة ليندا كاستلين، من أصول بلجيكية، تحججت بتنفيذ الوصية التي تركها المتوفي، والذي طالب –حسبها- بحرق جثته بعد وفاته، وهو الشيء غير المؤسس والمشكوك في ثبوته.

الجزائري المتوفي يدعى، حمزاوي علي، مولود بتاريخ 20 جانفي1953، ببلدية دلس، ولاية بومرداس.

وقد طالب، بن رقية، من القنصل العام ببروكسل، التدخل السريع، وفي إطار القانون، من أجل وقف قرار حرق الجثة، المتخذ من طرف زوجة المرحوم.

كما دعا الجالية المقيمة هناك، والجمعيات، التحرك إلى عين المكان، والقيام بوقفة احتجاجية سلمية، من أجل منع الحرق، الذي يتنافى وعقيدة المتوفي، ورغبة أهله بالجزائر.

مع العلم أن قرار الحرق اتخذ بتاريخ 5 جانفي المقبل.