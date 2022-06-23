صادم.. طالب يذبح زميلته بسبب رفضها الإرتباط به!!

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة تفاصيلها بشعة، حيث أقدم طالب على قتل زميلته بطريقة بشعة.

وشهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر، واقعة قتل بشعة، الاثنين، تمثلت في مقتل طالبة بجامعة المنصورة تُدعى نيرة أشرف، علي يد زميلها.

وأقدم الجاني، على قتل زميلته في الشارع، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة، وسط ذهول المارة.

وحسب تصريحات أهل الضحية والذين يعيشون تحت الصدمة، فإن الطالب أقدم على قتل زميلته، بسبب رفضها الارتباط به، إثر خلاف بينهما.

وبدأت الواقعة بقيام طالب بطعن زميلته عدة طعنات قاتلة، أمام بوابة “توشكى” بجامعة المنصورة. ليتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وحاول المتهم التخلص من حياته، ولكن الأهالي في الشارع تمكنوا من ضبطه. ليتم نقله للمستشفى، وسط حراسة مشددة، لاستكمال التحقيقات.

وتبين أن المجني عليها تُدعى “نيرة”، طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة. فيما يدرس الجاني”محمد ع. م.”، في الفرقة الرابعة بنفس الكلية.

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي بالواقعة أن سبب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، نتيجة رفضها له، بعد أن حاول الدخول معها في علاقة عاطفية.

كما أشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم مدمن على تعاطي مادة “الأستروكس” المخدرة. وسبق له افتعال مشاكل مع المجني عليها أكثر من مرة.

وتبين أن المتهم افتعل مشكلة مع المجني عليها، أثناء توجهها للجامعة للامتحان. ولكنها أهانته ورفضت جلوسه بجوارها في الميكروباص أو أن يدفع لها الأجرة. مما دفعه لارتكاب الجريمة فور نزولهما أمام الكلية.

النيابة العامة المصرية تصدر بيانا حول الواقعة

هذا وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا بخصوص واقعة مقتل طالبة المنصورة. أوضحت خلاله أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بحبس قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع سبق الإصرار.

وأكد بيان النيابة العامة أن المتهم أقر أثناء استجوابه في التحقيقات بارتكاب الجريمة. وأجرى محاكاة لكيفية تنفيذ الجريمة بمسرح الحادث “تمثيل الجريمة”.

وأوضح البيان أن النيابة العامة في التحقيقات في حادث مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، استمعت إلى أقوال عشرين شاهدًا للواقعة. بينهم والدي المجني عليها وشقيقتها، وأحد طلاب الجامعة.

وأكد الشهود تعرض المتهم الدائم للمجني عليها، بعد فشل علاقتهما ورفضها لشخصه. وأنه سبق عقد جلسات عرفية وتحرير محاضر رسمية ضد المتهم منذ حوالي شهرين لأخذ تعهد ضده بعدم التعرض للمجني عليها.

تصريحات والد طالبة المنصورة

وبدوره روى والد طالبة المنصورة نيرة أشرف، تفاصيل علمه بوقوع الحادث الأليم أمام أسوار جامعة المنصورة.

وقال والد طالبة المنصورة، إنه علم بالواقعة بعد اتصال هاتفي من خالته التي شاهدت فيديو قتل نيرة أشرف والذي انتشر على مواقع التواصل.

فذهب إلى الجامعة ليخبروه هناك أن إبنته في المشرحة، حيث منعوه من رؤيتها، نظرًا لصعوبة الموقف.

وأوضح والد نيرة أشرف، أنه حرر محاضر ضد هذا الشاب، بالإضافة لعمل جلسات عرفية. إلا أن كل هذه الجهود لم تأت ثمارها.

وتابع والد طالبة المنصورة: “دم بنتي مبردش.. أريد أن أحضر إعدامه ويا ريت يصوروه علشان يكون عبره لغيره”.