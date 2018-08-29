صادم… مجهولون يختطفون قاصرا ويغتصبونها جماعيا

أقدم مجهولون على اختطاف، طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 15 سنة، من منزل عائلتها وقاموا باغتصابها جماعيا.

تعود الواقعة إلى نهاية الأسبوع الماضي، في بلدة قبلاط، محافظة باجة بتونس، حيث اقتحم مجهولون منزل الضحية لإختطافها.

وقام الشباب بالإعتداء على جدة القاصر البالغة 80 سنة، وعلى والدتها بالضرب بعدما حاولتا منع مجموعة الشباب من اختطاف الطفلة.

ومازاد من فضاعة الواقعة، حسب ما اوردته الصحافة التونسية، وفاة الجدة مساء الثلاثاء بمستشفى شارل نيكول، بسبب تعنيفها نن قبل الشباب وخطورة الاصابات على مستوى الصدر والعين.

بينما وجدت الطفلة مرمية بواد، يبعد عن منزل العائلة حوالي 5 كلم، وأكدت الضحية انه تم تعنيفها والاعتداء عليها جنسيا، لتدخل بعدها في غيبوبة.

وتم توقيف 4 شباب مشتبه فيهم، حسب مصادر أمنية تونسية، ولا تزال التحريات متواصلة في هذا الصدد، في انتظار ظهور نتائج التحاليل.