صادي: “أنغولا درس مفيد والجميع عازم على الفوز أمام بوركينافاسو”

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بأن لاعبي المنتخب الوطني، واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مباراة اليوم السبت، أمام بوركينافاسو.

ويلتقي الخضر بالخيول البوركينابية، مساء اليوم، بملعب “السلام” ببواكي. بداية من الساعة الـ 15:00 بتوقيت الجزائر. برسم الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا، بعدما دشنوا مشوارهم بتعادل مخيب أمام أنغولا.

وعن جاهزية رفقاء رياض محرز. قال صادي: “المباراة الأولى أمام أنغولا كانت درس مفيد للاعبين وحتى المدرب.. الجميع وقف على السلبيات وهناك عزيمة كبيرة للفوز على بوركينافاسو”.

وأضافف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون العمومي: “اليوم (يقصد أمس) التمست في آخر حصة تدريبية روح معنوية عالية، وأظن أن الكل عازم على تحقيق الفوز”.