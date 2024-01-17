صادي: “كرة القدم قاسية في بعض الأحيان”

علّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، عن التعثر الذي سجله المنتخب الوطني، في بداية مشواره ضمن نهائيات أمم إفريقيا، بتعادلهم أمام أنغولا.

وصرّح صادي، في هذا الخصوص، لـ(و.أ.ج): “كنا نود أن نبدأ المنافسة الإفريقية بفوز يسمح لنا بالبدء بشكل مثالي”.

كما أضاف رئيس “الفاف”: “لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك، كرة القدم قاسية في بعض الأحيان، كنا قادرين على انهاء الشوط الأول بنتيجة أفضل”.

وتابع وليد صادي: “في الشوط الثاني كان تراجع في نمط اللعب، ما سمح للمنافس باستعادة الثقة، وجميع المنافسين يجندون أنفسهم عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فهو المنتخب الذي يجب التغلب عليه”.