إعــــلانات
الرياضة

صادي: “تشرفت باستقبال الرئيس تبون”

بقلم محمد.ل
صادي: “تشرفت باستقبال الرئيس تبون”
  • 195
  • 0

أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، عن تشرفه بالاستقبال الذي حظي به أمس الإثنين، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ونشر صادي، في حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا) صورة له مع الرئيس تبون، وأرفقها بتعليق قال فيه: “تشرفت باستقبال السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

مبرزا في السياق ذاته، بأن لقاءه بالرئيس تبون، كان مثمرا وإيجابيا وبناءً، اثر انتخابه على رأس “الفاف”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/n0II2
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر