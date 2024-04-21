صادي: “جهّزنا أقمصة لنادي بركان ونرفض إجراء لقاء العودة بالخريطة المزعومة”

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن تطورات جديدة بخصوص قضية البلبلة التي أحدثتها إدارة نادي نهضة بركان المغربي، منذ وصولها إلى أرض الوطن.

وأصر النادي المغربي، على لعب مباراته المرتقبة سهرة اليوم أمام اتحاد العاصمة، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بقمصان تحمل خريطة غريبة.

وهو الأمر الذي جعل “الفاف” تتحرك لإحباط مناورات الطرف المغربي. الذي يحاول التشويش قبل الموعد المحدد، وأكد الرئيس وليد صادي، بأن الاتحادية قامت بتجهيز أقمصة لنادي نهضة بركان لخوض لقاء اليوم.

كما أبرز الرجل الأول في أعلى هيئة كروية بالبلاد، بأن المراسلة التي تحصلت عليها “الفاف” من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا تحمل طابع الرسمية لكونها مرسلة من موظف مصري وليس الامين العام.

مشيرا في تصريحات خص بها “النهار”. بأن الفاف طالبت اتحاد العاصمة. بالتنقل الى الملعب لخوض اللقاء بصفة عادية، وقامت في المقابل، بإرسال طعن لـ”الكاف”. وتنتظر الرد قبل صافرة الانطلاق المقررة بداية من الساعة 20:00.

كما أبرز صادي، بأن الفاف، وحتى في حال خوض لقاء اليوم بالاقمصة العادية. فإنها تربض رفضا قاطعا أن يلعب نهضة بركان، لقاء الإياب في المغرب بأقمصة تحمل الخريطة المزعومة.

مشيرا في نهاية تصريحاته إلى أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. لن تسكت على حق الجزائر. وستلجأ إلى المحكمة الدولية الرياضية “التاس” في حال عدم إنصافها من طرف “الكاف”.