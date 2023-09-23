صادي :”سأقوم بثورة في المديرية الفنية وتجهيز سيدي موسى مستقبلا”

أكد الرئيس الجديد لـ “الفاف” وليد صادي استعداده للقيام بإحداث حدث من التغييرات في المديرية الفنية ومركز سيدي موسى.

وقال وليد صادي لدى حلوله ضيفا على التلفزيون العمومي، اليوم السبت “سنعيد تجهيز مركز سيدي موسى لكل الفاعلين في كرة القدم و ليس للمنتخب الوطنين”

كما أضاف وليد صادي “الاتحادية الجزائرية فقدت سيطرتها في وقت سابق، الأندية على خطأ عندما تخرج تتربص خارج الجزائر و هو يعتبر استنزاف لخزينة الدولة، لهذا سأقوم بعدد من التغييرات”.

“المديرية الفنية يجب الاهتمام بها بشكل أكبر وأكثر من المنتخب الوطني، و كل الدعم لكل الرياضات مثلا الكرة الشاطئية و كرة الصالات”.

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