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الرياضة

صادي: “مستعد لتحمل عبء مسؤولية رئاسة الفاف”

بقلم محمد.ل
صادي: “مستعد لتحمل عبء مسؤولية رئاسة الفاف”
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عبر المرشح الوحيد لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، عن ارتياحه الشديد، بقبول ترشحه، مبرزا سعيه إلى لم شمل الأسرة الكروية.

وقال صادي: “إثر قبول ترشحنا لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رفقة أعضاء قائمتي، أود أن أعرب عن ارتياحي وامتناني”

كما أكد ذات المتحدث، أنه مستعد لتحمل عبء المسؤولية بكل عزم وثقة بالنفس، ولا يفوته أن يشكر كل من دعمه وسانده وتمنى له التوفيق.

وفي المقابل، أبرز صادي، بأن لم شمل عائلة الكرة الجزائرية، سيكون: “أحد الوسائل لبلوغ هذا الهدف المذكور أعلاه، خصوصا أن الأسرة الكروية الجزائرية يجمعها عشق المستديرة وتوحدها مصلحة الجزائر وإن اختلفت الآراء والنظرة في تصور الحلول لمختلف المشاكل التي يعرفها القطاع.”

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