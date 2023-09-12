وليد صادي المرشح الوحيد لرئاسة الفاف

سيكون مسير وفاق سطيف، وليد صادي، أمام طريق مفتوح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”.

وكانت اللجنة الانتخابية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن قبول ملف وليد صادي، مع رفض ملفات ترشح كل من مزيان إيغيل وعبد الكريم مدوار بن عيادة عبد الكريم، وضيف قدور.

ومنحت ذات اللجنة، مهلة للمرشحين الذين تم رفض ملفاتهم، من أجل التقدم بطعون انتهت أول أمس الأحد، الـ 10 سبتمبر الجاري، بينما تم دراسة الطعون يومي الـ 11 والـ 12 من الشهر ذاته.

وتقدم كل من رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، والناخب الوطني الأسبق، إيغيل مزيان، بطعون على مستوى لجنة الطعون، التي أعلنت اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري، رسميا عن رفض طعون الثنائي.

وبذلك، سيكون وليد صادي، أمام طريق مفتوح لرئاسة الاتحادية، خلفا لجهيد زفيزف، في انتظار تزكيته من طرف أعضاء اللجنة الانتخابية يوم الـ 21 سبتمبر الجاري.