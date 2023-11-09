صادي يؤكد اتخاذ التدابير لوضع الخضر في أريحية خلال الكان

أحاط رئيس الفاف وليد صادي إلى أنه اتخذ جميع التدابير لضمان أفضل رعاية للمنتخب الوطني خلال المشاركة في كان كوت ديفوار. بين 13 جانفي و 11 فيفري 2024.

و أكد آن المكتب الفيدرالي اتخذ جميع الإجراءات لمشاركة محاربي الصحراء بشكل جيد و أفضل في العرس الكروي القاري.

كما أشار في البيان الذي نشره اليوم الخميس. عبر الموقع الرسمي لـ “الفاف” أنه يسعى أن يقدم خدمة كبيرة للناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه على أمل اعادة سيناريو 2019. حينما فاز المحاربون بكأس افريقيا التي جرت بمصر.

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