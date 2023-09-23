صادي يتلقى برقية تهنئة من رئيس الكاف باتريس موتسيبي

تلقى الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم السبت، برقية تهنئة من رئيس الكاف باتريس موتسيبي.

ونشر وليد صادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، شكر من خلالها رئيس “الكاف” على هذه التهنئة.

وقال رئيس الفاف، في تغريدته: “أشكر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، على برقية التهنئة التي أرسلها بمناسبة انتخابي رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

يذكر أن رئيس الفاف، وليد صادي، كان قد تلقى مكالمة هاتفية، في وقت سابق، من رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، الذي هنأه على فوزه برئاسة الفاف.