صادي يجتمع مع رؤساء رابطات الشرق

التقى أمس الخميس، وليد صادي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” برؤساء الرابطات الولائية لشرق الوطن، في إطار برنامج العمل الرامي إلى النهوض بالكرة الجزائرية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن صادي اجتمع برؤساء رابطات الشرق، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

مبرزة بأن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد الأول الذي عقده صادي الأسبوع الفارط. مع رؤساء رابطات الغرب، في انتظار دور رؤساء رابطات الوسط والجنوب، المرتقب هذا الاثنين.

وأشارت “الفاف” إلى أن اجتماع أمس الخميس، حضر رؤساء رابطات ولايات قسنطينة والطار وسوق أهراس وقالمة وتبسة وعنابة وسكيكدة وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وميلة وباتنة وبجاية وخنشلة وأم البواقي وبسكرة، وتم خلاله طرح وضعية النشاط الكروي في ذات الولايات.

ومن جهته، تضيف “الفاف” حيى الرئيس صادي. العمل الذي تقوم به الرابطات الولائية والمجهودات المبذولة من أجل إدارة الهياكل بطريقة سليمة. إلى جانب تقديمه بعض التوجيهات حتى تظل هذه الهياكل تحت خدمة الأندية. ولاعبي كرة القدم على المستوى المحلي وتحسين مستوى إدارتها.