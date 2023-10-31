صادي يدعو رؤساء الرابطات الولائية للمشاركة في لجان “الفاف”

اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، أمس الاثنين، برؤساء الرابطات الولائية للعبة، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وحضر الاجتماع حسبما جاء في الموقع الاليكتروني لـ”الفاف”، رؤساء الرابطة الجهوية بشار ووهران وسعيدة، في إطار اللقاءات التنسيقية والتشاور مع الأسرة الكروية.

كما أوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع كان فرصة لرؤساء رابطات سعيدة ومستغانم وتيسمسيلت والبيض والنعامة وأدرار وتيارت وتلمسان وعين تموشنت ومعسكر وغليزان وسيدي بلعباس وبشار ووهران، من أجل عرض وضعية النشاط الكرة على مستوى ولاياتهم.

وفي المقابل، يضيف بيان “الفاف”. اغتنم الرئيس وليد صادي، الفرصة لتشجيع الجهود التي تبذلها الرابطات، وقدم توصيات من أجل تسهيل التزام الأندية.

كما شجع صادي، الرؤساء للمشاركة في اللجان المختلفة التي أنشأتها الفاف. وبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتواصل مع الأعضاء المنتسبين إليهم والتحسين المستمر لمستوى إدارة هياكلهم.