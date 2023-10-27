صادي يعقد إجتماعا مع رؤساء الرابطات الولائية

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن إجتماع الرئيس وليد صادي، الأسبوع المقبل، مع رؤساء الرابطات الولائية، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، فإن هذه الإجتماعات تم برمجتها في جدول أعمال على النحو التالي:

يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية لوهران وسعيدة وبشار.

الخميس 2 نوفمبر 2023: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية عنابة وقسنطينة وباتنة.

الإثنين 6 نوفمبر 2023: البطولات الولائية المندرجة تحت البطولات الجهوية الجزائر العاصمة والبليدة وورقلة.كما أوضح ذات البيان، وأن في هذه الإجتماعات سيتناول عدة مواضيع منها:

انطلاقة الموسم الجديد 2023/2024

عرض وفحص المشاكل والاهتمامات الأخرى للبطولات.

عرض خارطة الطريق للفترة 2023/2024.

وأكد بيان الفاف، أن هذه اللقاءات هي جزء من تعزيز الحوار والتشاور مع الفاعلين في كرة القدم للهواة، المدرجة في برنامج عمل رئيس الفاف ومكتبه الفيدرالي.

وختم بيان الفاف، أن هذه الاجتماعات تأتي بعد تلك التي جرت مع رؤساء الرابطات الوطنية والرابطات الجهوية، لترسيخ أساليب عمل جديدة وإضفاء نهج تشاركي فعال من القادة لإدارة وتحسين إدارة كرة القدم الوطنية على جميع المستويات.