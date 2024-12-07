إعــــلانات
الرياضة

صادي يشارك في ملتقى دولي حول الرياضة المدرسية والجامعية

بقلم محمد لمين صحراوي
صادي يشارك في ملتقى دولي حول الرياضة المدرسية والجامعية
  • 62
  • 0

أشرف وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، صبيحة اليوم السبت، على الافتتاح الرسمي لأشغال ملتقى دولي حول “الرياضة المدرسية والجماعية”.

وكشفت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، على “فيسبوك”، بأن صادي، أشرف، على افتتاح أشغال هذا الملتقى الدولي، الذي بادرت بتنظيمه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، برئاسة عبد الرحمان حماد.

مشيرة إلى أن الملتقى، الذي يحمل اسم “الرياضة المدرسية والجامعية والقيم الأولمبية والتنمية المستدامة”. شهد مشاركة أساتذة وخبراء في المجال من عدة دول.

Peut être une image de 7 personnes

Peut être une image de 8 personnes

Peut être une image de 9 personnes, estrade et texte

Peut être une image de 9 personnes, éclairage, costume et texte

Peut être une image de 4 personnes et costume

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/JE4v3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر