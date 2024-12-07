صادي يشارك في ملتقى دولي حول الرياضة المدرسية والجامعية

أشرف وزير الشباب والرياضة، وليد صادي، صبيحة اليوم السبت، على الافتتاح الرسمي لأشغال ملتقى دولي حول “الرياضة المدرسية والجماعية”.

وكشفت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، على “فيسبوك”، بأن صادي، أشرف، على افتتاح أشغال هذا الملتقى الدولي، الذي بادرت بتنظيمه اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، برئاسة عبد الرحمان حماد.

مشيرة إلى أن الملتقى، الذي يحمل اسم “الرياضة المدرسية والجامعية والقيم الأولمبية والتنمية المستدامة”. شهد مشاركة أساتذة وخبراء في المجال من عدة دول.