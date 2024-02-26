صادي يعزي في وفاة الدولي السابق صالح لارباس

تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، بتعازيه إلى عائلة فقيد الكرة الجزائرية صالح لارباس، الذي توفي صبيحة اليوم الاثنين.

وقال صادي في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى وفاة المرحوم صالح لارباس. اللاعب الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل.”.

وأضاف رئيس الفاف: “لا يسعني إلا أن أترحم على روح الفقيد. وأن أعزي عائلة المرحوم وعائلة كرة القدم الجزائرية. داعيا المولى أن تغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.”