صادي يناقش مستقبل البطولة المحترفة

استقبل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، أمس الأحد، رؤساء الأندية المحترفة، بمقر الـ”الفاف” بدالي براهيم، في إطار اللقاءات التشاورية الدورية.

وكشفت الرابطة المحترفة، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين. بأن هذا الاجتماع شهد مناقشة العديد من النقاط، التي تعني مستقبل البطولة المحترفة. لاسيما جدول مباريات مرحلة الإياب.

كما تم مناقشة نقاط أخرى تتعلق بمشروع العقد الجديد للنادي المحترف واللاعب المحترف وقضية التحكيم، والعديد من المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية وهيئات اتخاذ القرار. بمشاركة رؤساء اللجان القضائية، والمدير الوطني للتحكيم.

وأوضحت ذات الهيئة، بأن رؤساء الأندية المحترفة رحبوا بسياسة التقارب والتواصل التي يدعوا إليها رئيس “الفاف” وليد صادي. والتي خلقت مناخا من الثقة والهدوء بين الأندية والفاف.

كما اغتنم الرؤساء الفرصة من أجل الإعراب عن تمنياتهم بالنجاح للمنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، المقرر انطلاقها يوم الـ 13 جانفي الجاري.