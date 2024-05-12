صادي يهنئ أولمبيك أقبو على صعوده التاريخي

هنّأ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، باسم جميع أعضاء المكتب الفيدرالي، نادي أولمبيك أقبو، على صعوده التاريخي إلى الرابطة المحترفة.

وكان ممثل ولاية بجاية، قد بصم أمس السبت، على صعوده الخامس تواليا. ليحجز بذلك، مكانة له في حظيرة الكبار، لأول مرة في تاريخه.

ونشرت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، تهنئة رئيسها صادي، لأولمبيك أقبو، بعد ترسم صعوده إلى الرابطة المحترفة، عقب فوزه أمس، على نادي التلاغمة، لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه سنة 1936.

وبهذا الانتصار وسع أولمبيك أقبو، الفارق إلى 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه. مع بقاء 4 جولات فقط عن اختتام منافسة القسم الثاني هواة، مجموعة وسط شرق.