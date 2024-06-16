صادي يهنئ الشعب الجزائري

هنّأ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأطلق صادي، تغريدة على حسابه الشخصي، عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، قال فيها: “أبارك لكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.”

من جهتها، نشرت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، تهنئة صادي، وقالت: “يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وليد صادي، نيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي. بأحر التهاني إلى أسرة كرة القدم الوطنية بأكملها وإلى الشعب الجزائري بأكمله بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك”

كما تمنى صادي، حسبما جاء في موقع “الفاف”. بأن يكون هذا اليوم المبارك، احتفالا بالسلام والراحة النفسية، وأن يكون في مستوى آمال وتطلعات كل الشعب الجزائري.