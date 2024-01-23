صادي يهنئ منتخب كرة اليد

هنأ رئيس الاتحادية الجزائرية، لكرة القدم “فاف” وليد صادي، المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد بلوغه المربع الذهبي للبطولة الإفريقية، واقتطاعه تأشيرة مونديال 2025.

وأطلق صادي، تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” قال فيها: “ألف مبروك للكرة الصغيرة الجزائرية.. أهنيء المنتخب الوطني لكرة اليد الذي تمكن من تحقيق تأهل مزدوج. الى نصف نهائي كأس أمم افريقا وكأس العالم بعد الفوز المستحق على الكونغو الديمقراطية 36-23”.

كما تمنى صادي مزيدا من التألق لمحاربي الكرة الصغيرة، والتوفيق لمحاربينا في مباراتهم اليوم أمام موريتانيا.