صافرة تونسية لإدارة لقاء سوسطارة والفتح الرباطي

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم تونسي، لإدارة مباراة إتحاد العاصمة، وضيفه الفتح الرباطي المغربي، ضمن منافسة كأس “الكاف”.

ويستقبل الاتحاد غدا الأحد، بملعب “ميلود هدفي” الفتح الرباطي، بداية من الساعة 20:00، برسم إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية.

واختار الـ”كاف” الحكم التونسي صادق سالمي، لإدارة المواجهة، بمساعدة مواطنيه، رامي ملولشي ويوسف جامي.

للإشارة، فإن أشبال بن شيخة، ضمنوا بنسبة كبيرة عبورهم إلى دور مجموعات كأس الكاف، عقب تعادلهم ذهابا في المغرب بهدف لمثله، ويكفيهم التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة، من أجل حسم التأهل ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.