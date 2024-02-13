صافرة رواندية لإدارة قمة “السياربي” والأهلي

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيمي من رواندا، لإدارة الصدام المرتقب بين شباب بلوزداد والأهلي المصري، في منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ويستقبل الشباب هذا الجمعة، حامل اللقب. بملعب 5 جويلية 62. في لقاء متأخر عن الجولة الـ 4 من دور المجموعات، والذي لم يلعب في وقته المحدد بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.

وعيّنت “الكاف” الحكم الرواندي ساموال اويكوندا لإدارة اللقاء. بمساعدة مواطنيه موتوييمانا وموجابا، حسبما أعلنت إدارة شباب بلوزداد اليوم.

ويملك الشباب 4 نقاط في المجموعة الرابعة رفقة ميدياما الغاني (4 لقاءات). مقابل 5 نقاط لكل من الأهلي ويونغ أفريكانز التنزاني (4 لقاءات). ما يجعل نقاط لقاء الجمعة كفيلة لـ “أبناء لعقيبة” من أجل إعتلاء الصدارة والاقتراب من ربع النهائي.

